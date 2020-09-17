Як відрізнити COVID-19 від хвороб зі схожими симптомами

Ексочільниця міністерства охорони здоров’я України Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook проаналізувала, як відрізнити COVID-19 від поширених хвороб з подібними симптомами.

«Головний біль, кашель, слабкість. Ще ніколи симптоми, які зазвичай означали застуду, не викликали стільки занепокоєння. Адже тепер вони можуть також свідчити, що людина захворіла на COVID-19. Або ні. Симптоми застуди, грипу, COVID-19 та навіть сезонної алергії й астми – схожі. Як зрозуміти, з чим ви маєте справу? Розглянемо ознаки поширених хвороб, щоби краще розуміти, як діяти», – зазначила вона.

Водночас Уляна Супрун наголосила, що ця інформація не універсальна інструкція, і не може бути єдиним джерелом для рішень щодо здоров’я. За будь-яких наступних симптомів проконсультуйтеся з сімейним лікарем і визначте план дій разом.

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COVID-19

Симптоми цієї хвороби, мабуть, знають усі. Найбільш поширені з них – підвищена температура тіла, сухий кашель і втома. Дуже характерна риса – втрата смаку та запаху.

Інші симптоми зустрічаються рідше, серед них – задишка, болі в м’язах, біль у горлі, діарея, закладеність носа, нежить, озноб, головний біль.

Деякі люди мають дуже слабко виражені симптоми або взагалі безсимптомно інфіковані вірусом SARS-CoV-2. Однак, вони теж заразні і можуть передати небезпечний вірус іншим.

Групи ризику

COVID-19 переносять важче люди, старші за 60 років або люди будь-якого віку, які мають захворювання легенів, серця, діабет чи хвороби, які впливають на імунну систему.

Грип

І грип, і COVID-19 – заразні респіраторні захворювання. Але вони виникають через різні віруси. COVID-19 виникає через вірус SARS-CoV-2, а грип спричиняють віруси грипу A, B або C. На грип можна захворіти будь-коли, однак найбільше хвороба розповсюджується у сезон грипу і застуд – з осені й до весни. І COVID-19, і грип мають багато спільного. Симптоми, які можуть стосуватися обох хвороб, це:

Висока температура, озноб

Кашель

Задишка або утруднене дихання

Втома

Біль у горлі

Нежить або закладений ніс

Біль у м’язах чи ломота в тілі

Блювання, діарея (частіше в дітей)

Відмінна риса COVID-19 від грипу – це втрата відчуття смаку та запаху. Також експерти зазначають, що грип зазвичай не спричиняє утруднене дихання.

Оскільки між грипом та COVID-19 є багато спільних симптомів, то діагностувати ці хвороби лише на основі симптоматики необачно. Для підтвердження діагнозу потрібно провести тестування.

«На відміну від COVID-19, від грипу є щеплення, а отже – набагато більше можливостей захиститися. Вакцина проти грипу не дає 100% гарантії уникнути хвороби. Але навіть якщо ви захворієте на грип, то завдяки щепленню перенесете хворобу без тяжких ускладнень, серед яких може бути госпіталізація та навіть смерть. Цьогоріч, коли в епідсезон циркулюватимуть два смертельно небезпечних віруси, щеплення проти грипу слід робити усім. Однак, є групи ризику, кому залишитися без щеплення смертельно небезпечно: діти до 8 років, старші люди, вагітні, люди з ослабленою імунною системою, люди з хронічними захворюваннями», – наголосила Уляна Супрун.

Застуда

Є сотні вірусів, які можуть викликати застуду. На наше щастя, хвороба переноситься легко та минає протягом 1-2 тижнів. На відміну від грипу, який починається раптово – з високою температурою та болем у тілі – симптоми застуди проявляються поступово. Вони включають: закладений ніс, нежить, головний біль, біль у м’язах, кашель, чхання, підвищена температура тіла (зазвичай залишається на рівні 37-37,5 градусів).

Через нежить ви можете відчувати складнощі з диханням чи не відчувати запахів і смаку. Але при COVID-19 ці симптоми не пов’язані з закладеним носом.

На відміну від COVID-19, застуда не викликає задишки, ломоти в тілі, ознобу або втрати апетиту, і зазвичай не спричиняє значного підвищення температури тіла.

З цих трьох захворювань вакцина є лише від грипу. Але крім неї ми всі можемо захиститися, дотримуючись заходів безпеки:

Ретельно мийте руки з водою та милом.

Не торкайтеся брудними руками обличчя.

Дотримуйтеся фізичної дистанції, уникайте місць скупчення людей або одягайте там захисну маску.

Опануйте правильну техніку кашлю і чхання – закривайте ніс та рот внутрішнім згином ліктя.

Відчуваєте тривожні симптоми цих хвороб – залишайтеся вдома. Якщо це трапилося в час, коли ви на роботі чи в іншому місці, одягніть захисну маску на обличчя та вирушайте додому.

Окрім вірусних хвороб, є також інші стани, що можуть викликати симптоми, схожі на COVID-19.

Сезонна алергія

Сезонну алергію викликають не віруси, а досить невинні речовини, як, наприклад, пилок дерев. Просто імунна система людей, які мають алергію, реагує на ці речовини, як на небезпеку. Звідси з’являються неприємні симптоми. Чимало з них схожі на симптоми, що виникають через COVID-19, це:

Кашель

Задишка або утруднене дихання

Головний біль

Біль у горлі

Втома

Закладеність носа і нежить

Але є ключові відмінності: COVID-19 може викликати високу температуру тіла, що зазвичай не є симптомом сезонної алергії. Також алергія не викликає діареї, болі у м’язах та ломоти в тілі, нудоти й блювання. А от свербіння і сльозливість в очах, а також чхання – більш характерні ознаки алергії.

Астма

Астма – це серйозне хронічне захворювання. Дихальні шляхи звужуються і це може ускладнити дихання і спровокувати кашель, свистячий звук (хрипи) під час вдиху і задишку.

Сильний напад астми може спричинити раптову, надзвичайну задишку, стискання в грудях, прискорений пульс, пітливість, і синюшне забарвлення губ і нігтів.

Але на відміну від COVID-19, астма не спричиняє підвищеної температури тіла, болі у м’язах, болю в горлі, діареї, закладеності носа, втрати смаку чи запаху, нежиті, ознобу, головного болю або втрати апетиту.

Астма є невиліковною хворобою. Проте можна контролювати перебіг захворювання та прояв симптомів.

«Бережіть себе та якщо маєте будь-які з перелічених симптомів – скажіть про це своєму лікареві», – наголосила Уляна Супрун.

Як повідомляв Львівський портал, станом на ранок 17 вересня в Україні підтверджено 166 244 випадів COVID-19. Від ускладнень COVID-19 померло 3 400 людей, натомість побороти недугу вдалося 73 913 людям.

Додамо, що в епідсезоні 2020−2021 в Україні буде циркулювати 4 штами грипу.

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