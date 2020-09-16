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В Укрзалізниці назвали найпопулярніші внутрішні маршрути у 2020 році

Вероніка Рой

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Укрзалізниця з початку року перевезла у пасажирських поїздах внутрішнього сполучення 11,8 млн пасажирів. Третина з них, тобто 3,9 млн, обрали потяги для подорожей у літні місяці. Про це інформує АТ «Укрзалізниця».

 

За даними УЗ, найпопулярнішими напрямками поїздок залишалися сполучення між обласними центрами. Так, із початку року в сполученні Київ — Харків — Київ перевезено 498,9 тис. пасажирів,  Київ-Львів-Київ 437,7 тис., Київ- Дніпро- Київ 388,9 тис., Київ-Одеса-Київ 295,7 тис.

Поїздами приміського сполучення скористалися 33 млн громадян.

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На сьогодні Україною курсує 842 приміських та 72 пари пасажирських поїздів.  5 пар сезонних потягів завершили курсування.

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