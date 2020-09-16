В Укрзалізниці назвали найпопулярніші внутрішні маршрути у 2020 році

Укрзалізниця з початку року перевезла у пасажирських поїздах внутрішнього сполучення 11,8 млн пасажирів. Третина з них, тобто 3,9 млн, обрали потяги для подорожей у літні місяці. Про це інформує АТ «Укрзалізниця».

За даними УЗ, найпопулярнішими напрямками поїздок залишалися сполучення між обласними центрами. Так, із початку року в сполученні Київ — Харків — Київ перевезено 498,9 тис. пасажирів, Київ-Львів-Київ – 437,7 тис., Київ- Дніпро- Київ – 388,9 тис., Київ-Одеса-Київ – 295,7 тис.

Поїздами приміського сполучення скористалися 33 млн громадян.

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На сьогодні Україною курсує 842 приміських та 72 пари пасажирських поїздів. 5 пар сезонних потягів завершили курсування.