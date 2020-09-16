У Львові на пішохідному переході водій Mazda збив 8-річну дитину 

15 вересня у Львові на вулиці Зарицьких водій автомобіля Mazda 6 збив на пішохідному переході 8-річну дитину. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Аварія сталась 15 вересня о 16:25 год. у Львові на вул. Зарицьких, 2.

Водій автомобіля Mazda 6, мешканець м. Львова 1982 року народження, рухаючись на пішохідному переході, не надав перевагу в русі пішоходу та наїхав на 8-річну дитину.

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Постраждалого було госпіталізували до лікарні із діагнозом: закритий перелом правої променевої кістки в нижній третині зі зміщенням фрагментів, забій м’яких тканин носа.

Причини та обставини події встановлюються.

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