ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові на пішохідному переході водій Mazda збив 8-річну дитину 

Ольга Денисяка

|

15 вересня у Львові на вулиці Зарицьких водій автомобіля Mazda 6 збив на пішохідному переході 8-річну дитину. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА. 

 

Аварія сталась 15 вересня о 16:25 год. у Львові на вул. Зарицьких, 2. 

Водій автомобіля Mazda 6, мешканець м. Львова 1982 року народження, рухаючись на пішохідному переході, не надав перевагу в русі пішоходу та наїхав на 8-річну дитину. 

Реклама партнерів

Постраждалого було госпіталізували до лікарні із діагнозом: закритий перелом правої променевої кістки в нижній третині зі зміщенням фрагментів, забій м’яких тканин носа. 

Причини та обставини події встановлюються. 

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Найяскравіші сни сняться у дитинстві та в’язниці, – Олег Сенцов
Соломія ГОЛОВІНА
Найяскравіші сни сняться у дитинстві та в’язниці, – Олег Сенцов

Днями відбулася річниця повернення на Батьківщину 24 військових моряків та 11 політичних бранців Кремля з України, серед...

Купуймо корисне: простий спосіб отримати якісні овочі та фрукти
Анастасія ПИЖ
Купуймо корисне: простий спосіб отримати якісні овочі та фрукти

Осінь в Україні – це пора збирання врожаю овочів і фруктів. Мешканці нашої Львівщини саме зараз міркують: де купити вітч...

День знань в умовах карантину: як у Львові розпочали навчальний рік
Вероніка РОЙ
День знань в умовах карантину: як у Львові розпочали навчальний рік

Традиційно 1 вересня, у День знань, учні повертаються за шкільні парти. Втім цьогоріч навчальний рік буде особливим: він...

Комфорт і вигода щотижня: купуємо продукти у місті Лева
Ірина ВЕЛИЧКО
Комфорт і вигода щотижня: купуємо продукти у місті Лева

Сьогодні вже майже чотири мільйони громадян, включаючи й мешканців нашого славетного міста Лева, є постійними клієнтами ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...