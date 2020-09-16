У Бродах чоловік поцупив зі школи благодійну скриньку з пожертвами

У Бродах поліцейські затримали чоловіка, котрий викрав зі школи благодійну скриньку з пожертвами. Гроші, зібрані школярами, їхніми батьками та вчителями навчального закладу, призначалися для лікування одного з учнів школи. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

До поліції звернулася в.о. директора однієї з шкіл міста Броди та повідомила, що з приміщення навчального закладу викрадено благодійну скриньку. За словами заявниці, у скриньці були благодійні внески, пожертвувані школярами, їхніми батьками та вчителями школи на лікування одного з учнів. У скринці було близько 5 тисяч гривень.

Правоохоронці вивчили записи з камер відеоспостереження і встановили, що невідомий чоловік зайшов до приміщення школи, взяв скриньку, що стояла біля входу, сховав її під куртку та вийшов.

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Згодом було встановлено особу зловмисника. Ними виявився 31-річний місцевий мешканець, раніше неодноразово судимого за майнові злочини. Викрадену скриньку у чоловіка вилучено.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкціями статті, – позбавлення волі на термін до п’яти років. Досудове розслідування триває.

Фото: Нацполіція