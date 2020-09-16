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У Бродах чоловік поцупив зі школи благодійну скриньку з пожертвами

Вероніка Рой

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У Бродах поліцейські затримали чоловіка, котрий викрав зі школи благодійну скриньку з пожертвами. Гроші, зібрані школярами, їхніми батьками та вчителями навчального закладу, призначалися для лікування одного з учнів школи. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

До поліції звернулася в.о. директора однієї з шкіл міста Броди та повідомила, що з приміщення навчального закладу викрадено благодійну скриньку. За словами заявниці, у скриньці були благодійні внески, пожертвувані школярами, їхніми батьками та вчителями школи на лікування одного з учнів. У скринці було близько 5 тисяч гривень.

Правоохоронці вивчили записи з камер відеоспостереження і встановили, що невідомий чоловік зайшов до приміщення школи, взяв скриньку, що стояла біля входу, сховав її під куртку та вийшов.

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Згодом було встановлено особу зловмисника. Ними виявився 31-річний місцевий мешканець, раніше неодноразово судимого за майнові злочини. Викрадену скриньку у чоловіка вилучено.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкціями статті, позбавлення волі на термін до п’яти років. Досудове розслідування триває.

Фото: Нацполіція

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