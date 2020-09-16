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На Радехівщині п’яний водій на ВАЗі злетів з дороги у поле та перекинувся. Є постраждалі

Вероніка Рой

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У Радехівському районі нетверезий водій, керуючи автомобілем ВАЗ, злетів з дороги у поле. Автівка кілька разів перекинулася. У результаті аварії постраждали керманич та пасажир ВАЗу. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

ДТП сталась 15 вересня близько 23.50 між селами Станин та Полове у Радехівському районі. 27-річний водій автомобіля ВАЗ-2108 не впорався з керуванням, внаслідок чого автомобіль з’їхав з дороги у поле та кілька разів перекинувся.

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Під час ДТП тілесні ушкодження отримали водій транспортного засобу та його 27-річний пасажир –Обидва травмованих були доставлені у лікарню. Під час обстеження медики виявили у водія стан алкогольного сп’яніння.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування.

Фото: Нацполіція Львівщини

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