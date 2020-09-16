На Підзамчі відкрили мистецький простір

У Львові відкрили новий мистецький простір − AIR Space (artist-in-residence space), що стане майданчиком для мистецьких проєктів та резиденцій. Простір, що знаходиться за адресою вул. Механічна, 5, працюватиме як місце для проведення різнопланових мистецьких заходів та резиденцій. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Напередодні відкриття основного комплексу артцентру, Jam Factory продовжує практику розбудови мультидисциплінарних просторів, розпочату з Jam Factory Infopoint, що був основним майданчиком проектів інституції у 2018−2019 роках.

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Air Space працює як мистецька майстерня для резиденцій, галерея, простір для репетицій, воркшопів, лекцій, кінопоказів. Приміщення обладнане сучасними підвісними системами і галерейним світлом для експонування мистецьких робіт. Тут також є затишне подвір’я для зустрічей і спілкування.

Air Space буде платформою як для діяльності професійного мистецького середовища, так і для взаємодії і співтворення з локальними мешканцями району. Вже зараз у просторі триває міжнародна мистецька резиденція «Я там, де мені добре» в межах програми Magic Carpets, що передбачає серію воркшопів від українських та італійських митців і мисткинь для підлітків Підзамча. Спільно з резидентами − Сергієм Петлюком (Львів), Іриною Рузіною (Київ), Гуендаліною Саліні (Рим), Якопо Натолі (Рим), учасники і учасниці воркшопів досліджують можливості свого району та висловлюються через мистецькі практики про явища і процеси, що їх оточують.

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Фото: ЛМР