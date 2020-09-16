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На острівці безпеки на Личаківській облаштують павільйон

Ольга Денисяка

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До 15 жовтня на острівці безпеки на зупинці Богдана Котика, що знаходиться на вулиці Личаківській, облаштують павільйон. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради. 

 

Як повідомила директорка ЛКП «Львівавтодор» Оксана Єстеферова, острівець безпеки встановлять до 15 жовтня. 

«На острівці безпеки на вул. Личаківській, де зупинка «вул. Богдана Котика», ми облаштуємо павільйон. Це буде нестандартний павільйон. Його вже замовили, і до 15 жовтня він буде змонтований», – розповіла Оксана Єстеферова. 

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