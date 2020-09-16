Львівська державна академічна чоловіча хорова капела «Дударик» отримає національний статус. Відповідний проєкт указу президента України 16 вересня схвалив Кабінет міністрів, передає пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.

«Надати комунальному закладу Львівської обласної ради Львівська державна академічна чоловіча хорова капела «Дударик» з колективом-супутником хором хлопчиків статус національного й надалі іменувати його – комунальний заклад Львівської обласної ради Львівська національна академічна чоловіча хорова капела «Дударик» з колективом-супутником хором хлопчиків», – сказано в проєкті.

Також уряд прийняв постанову, яка дозволяє ініціювати присвоєння капелі нового статусу.

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Як зазначають у Мінкульті, реалізація цих документів створить сприятливі умови для подальшого творчого розвитку капели, сприятиме розвитку культурно-мистецького життя регіону, а також забезпечить можливість у подальшому внести зміни до нормативно-правових актів в частині підвищення рівня оплати праці працівників закладу.

Львівська державна академічна чоловіча хорова капела «Дударик» заснована 17 жовтня 1971року при Українському музично-хоровому Товаристві. Засновник і головний диригент капели заслужений діяч мистецтв України — Микола Кацал. Перша репетиція відбулась 17 жовтня 1971 року в обласній філармонії.

Донині у хоровій школі окрім уроків співу навчають сольфеджіо, музичної літератури, гри на інструментах — скрипці, гітарі, сопілці, фортепіано, бандурі та акордеоні.