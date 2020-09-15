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На Стрийщині вщент згорів Daewoo Lanos

Соломія Головіна

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У с. Лисятичі Стрийського району під час пожежі вщент згорів автомобіль Daewoo Lanos. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС у Львівській області.

 

Інформація про займання в автомобілі надійшла рятувальникам 14 вересня о 23:04 год.

Пожежу вдалося ліквідувати о 23:43 год. Вогнем знищено автомобіль.

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До ліквідації пожежі залучалось 9 чоловік особового складу та 1 одиниця спецтехніки.

Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Причини та обставини події встановлюються.

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Фото: ДСНС Львівщини

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