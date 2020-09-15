На Донбасі підірвався український військовий

Український військовослужбовець підірвався на невідомому вибуховому пристрої під час проведення інженерних робіт у районі населеного пункту Водяне на Донбасі. Про це повідомила пресслужба оперативно-тактичного угруповання Схід, передає Львівський портал.

У повідомленні йдеться, що 15 вересня у районі населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, під час проведення інженерних робіт один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Воїн отримав поранення середнього ступеня важкості.

Бійцю надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. На місці працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку. Обставини події з’ясовуються.

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