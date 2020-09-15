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Молодь запрошують до волонтерського табору в Сокалі

Ольга Денисяка

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Організатори програми «Будуємо Україну Разом» (БУР) влаштовують волонтерський табір у м. Сокаль, що на Львівщині. Учасники табору зможуть відвідати різноманітні екскурсії та майстер-класи. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

Метою табору є  відновлення громадських просторів, молодіжних платформ та домівок сімей, які переживають соціальні труднощі.

Серед таких об’єктів: дім, який постраждав від пожежі, простір «ПроСо» – майбутня домівка для сокальських пластунів, молодіжної ради та креативних ініціатив молоді та громади, Мурал на березі Західного Бугу біля Костелу Бернардинів, який буде видно з мосту та протилежного боку річки та волонтерська допомога команді «ДІМ». 

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Окрім того, на учасників очікують відвідини старовинного міста Белз, екскурсія в Тартаківський замок-палац, знайомство з творчістю місцевої писанкарки Ольги Ровецької, майстер-клас з вокалу та інтелектуальна гра разом з БУРчиками. 

«Будуємо Україну Разом» – волонтерська програма, під час якої молодь має змогу подорожувати, досліджувати Україну та підсилювати малі громади. 

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