Молодь Львівщини запрошують у табір на горі Маківка

Щорічне вшанування Українських Січових Стрільців, які загинули під час бою за гору Маківка, перенесли з травня на вересень. Відтак молодь з Львівщини запрошують у триденний табір, щоб відвідати пантеон та більше дізнатися про діяльність усусів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Організація української молоді «Спадщина» щороку урочисто вшановує пам’ять Героїв, що відчайдушно боронили гору Маківка в 1915 році. Традиційно це відбувається у травні, але через карантинні обмеження подію довелося відкласти до безпечнішого часу.

Юнацький табір «Злет на горі Маківка» відбудеться з 18 по 20 вересня. Учасниками можуть стати всі охочі віком від 10 років. У програмі передбачено: мандрівку на гору Маківка для вшанування пам’яті Січових Стрільців, велику теренову гру, різнотематичні заняття, співи під гітару та інтерактивні ігри.

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