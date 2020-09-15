ОСТАННІ НОВИНИ

Молодь Львівщини запрошують у табір на горі Маківка

Вероніка Рой

|

Щорічне вшанування Українських Січових Стрільців, які загинули під час бою за гору Маківка, перенесли з травня на вересень. Відтак молодь з Львівщини запрошують у триденний табір, щоб відвідати пантеон та більше дізнатися про діяльність усусів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Організація української молоді «Спадщина» щороку урочисто вшановує пам’ять Героїв, що відчайдушно боронили гору Маківка в 1915 році. Традиційно це відбувається у травні, але через карантинні обмеження подію довелося відкласти до безпечнішого часу.

Юнацький табір «Злет на горі Маківка» відбудеться з 18 по 20 вересня. Учасниками можуть стати всі охочі віком від 10 років. У програмі передбачено: мандрівку на гору Маківка для вшанування пам’яті Січових Стрільців, велику теренову гру, різнотематичні заняття, співи під гітару та інтерактивні ігри.

Реклама партнерів

Дізнатися деталі можна тут — 0637169399 (Діана)

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Найяскравіші сни сняться у дитинстві та в’язниці, – Олег Сенцов
Соломія ГОЛОВІНА
Найяскравіші сни сняться у дитинстві та в’язниці, – Олег Сенцов

Днями відбулася річниця повернення на Батьківщину 24 військових моряків та 11 політичних бранців Кремля з України, серед...

Купуймо корисне: простий спосіб отримати якісні овочі та фрукти
Анастасія ПИЖ
Купуймо корисне: простий спосіб отримати якісні овочі та фрукти

Осінь в Україні – це пора збирання врожаю овочів і фруктів. Мешканці нашої Львівщини саме зараз міркують: де купити вітч...

День знань в умовах карантину: як у Львові розпочали навчальний рік
Вероніка РОЙ
День знань в умовах карантину: як у Львові розпочали навчальний рік

Традиційно 1 вересня, у День знань, учні повертаються за шкільні парти. Втім цьогоріч навчальний рік буде особливим: він...

Комфорт і вигода щотижня: купуємо продукти у місті Лева
Ірина ВЕЛИЧКО
Комфорт і вигода щотижня: купуємо продукти у місті Лева

Сьогодні вже майже чотири мільйони громадян, включаючи й мешканців нашого славетного міста Лева, є постійними клієнтами ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...