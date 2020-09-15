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Львів’ян кличуть на кінопоказ фільмів Довженка під музичний супровід оркестру

Вероніка Рой

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У суботу, 19 вересня, львів’ян запрошують у Центр Довженка на перегляд фільмів Олександра Довженка під музичний супровід від оркестру Львівської національної філармонії. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Музичне дійство «Довженко перетворює» відбудеться о 19.00 год. у концертній залі Центру Довженка, що на проспекті Червоної Калини, 81.

«У програмі „Довженко перетворює“ буде перегляд кращих кіноробіт метра під музичний супровід від оркестру Львівської національної філармонії. Під час заходу звучатимуть твори таких виконавців, як Л. Колодуба, А. Білошицького, М. Скорика, А. Кос-Анатольського, М. Корчинського та М. Гранджани», – зазначила директорка Центру Довженка Марта Іванишин.

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У дійстві візьмуть участь:

  • Солісти оркестру – Устим Жук (альт); Олександр Мартинов (тромбон); Іванна Митрогран (арфа).
  • Режисер проєкту – Олексій Хорошко;
  • Диригент – Сергій Хоровець.

Детальніше про подію – за посиланням.

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