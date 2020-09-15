До 5 років неволі загрожує львів’янину, який вкрав дорожній знак

На початку вересня 34-річний львів’янин вкрав дорожній знак на вул. Чигиринській, аби потім здати його на металобрухт. Тепер йому загрожує до 5 років позбавлення волі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

Ідеться про 34-річного львів’янина, який, за версією слідства, на початку вересня цього року викрав дорожній знак «Ремонтні роботи» з тротуару на вул. Чигиринській (Шевченківський район), аби здати його на металобрухт.

Своїм вчинком правопорушник не лише завдав збитків будівельній компанії, яка виконувала ремонтні роботи, а й наразив на небезпеку учасників дорожнього руху.

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Його дії кваліфіковано за ч.2 ст.185 КК України (крадіжка, вчинена повторно).

У прокуратурі додали, що чоловік уже не вперше спокусився на чуже майно. Відомо, що в Шевченківському районному суді розглядається ще одна справа щодо вчинення ним крадіжки.

На цей час під процесуальним керівництвом Львівської місцевої прокуратури №2 погоджено підозру, яку слідчі поліції вручили фігуранту.

Досудове розслідування триває. За вчинене чоловікові максимально загрожує до 5 років позбавленням волі.

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