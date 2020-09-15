ОСТАННІ НОВИНИ

До 5 років неволі загрожує львів’янину, який вкрав дорожній знак

Ольга Денисяка

|

На початку вересня 34-річний львів’янин вкрав дорожній знак на вул. Чигиринській, аби потім здати його на металобрухт. Тепер йому загрожує до 5 років позбавлення волі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини. 

 

Ідеться про 34-річного львів’янина, який, за версією слідства, на початку вересня цього року викрав дорожній знак «Ремонтні роботи» з тротуару на вул. Чигиринській (Шевченківський район), аби здати його на металобрухт.

Своїм вчинком правопорушник не лише завдав збитків будівельній компанії, яка виконувала ремонтні роботи, а й наразив на небезпеку учасників дорожнього руху. 

Реклама партнерів

Його дії кваліфіковано за ч.2 ст.185 КК України (крадіжка, вчинена повторно). 

У прокуратурі додали, що чоловік уже не вперше спокусився на чуже майно. Відомо, що в Шевченківському районному суді розглядається ще одна справа щодо вчинення ним крадіжки. 

На цей час під процесуальним керівництвом Львівської місцевої прокуратури №2 погоджено підозру, яку слідчі поліції вручили фігуранту. 

Досудове розслідування триває. За вчинене чоловікові максимально загрожує до 5 років позбавленням волі. 

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Найяскравіші сни сняться у дитинстві та в’язниці, – Олег Сенцов
Соломія ГОЛОВІНА
Найяскравіші сни сняться у дитинстві та в’язниці, – Олег Сенцов

Днями відбулася річниця повернення на Батьківщину 24 військових моряків та 11 політичних бранців Кремля з України, серед...

Купуймо корисне: простий спосіб отримати якісні овочі та фрукти
Анастасія ПИЖ
Купуймо корисне: простий спосіб отримати якісні овочі та фрукти

Осінь в Україні – це пора збирання врожаю овочів і фруктів. Мешканці нашої Львівщини саме зараз міркують: де купити вітч...

День знань в умовах карантину: як у Львові розпочали навчальний рік
Вероніка РОЙ
День знань в умовах карантину: як у Львові розпочали навчальний рік

Традиційно 1 вересня, у День знань, учні повертаються за шкільні парти. Втім цьогоріч навчальний рік буде особливим: він...

Комфорт і вигода щотижня: купуємо продукти у місті Лева
Ірина ВЕЛИЧКО
Комфорт і вигода щотижня: купуємо продукти у місті Лева

Сьогодні вже майже чотири мільйони громадян, включаючи й мешканців нашого славетного міста Лева, є постійними клієнтами ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...