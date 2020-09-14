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У Львові презентують унікальний музичний проєкт «Колискові для Олекси»

Андрій Котенський

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У Львові відбудеться on-line концерт та презентація другого унікального альбому «Колискові для Олекси» Cоломії Чубай. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Альбом «Колискові для Олекси» – не просто історія про сина співачки – хлопчика з аутизмом та його планету. Це – музика для заспокоєння, настрою, відчуття внутрішнього щастя та гармонії. Цей альбом можна вмикати вдома, в машині, на дитячих святах, засинати та танцювати під нього. У альбомі звучать найкращі тексти – від Лесі Українки до Івана Малковича та найсолодша музика.

Захід відбудеться 2 жовтня о 19:00 за підтримки Українського Культурного Фонду та «Фокусу на культуру».

«Соломія Чубай записувала другий альбом колискових з друзями музикантами, дітьми з аутизмом та хором «Дударик». Це був неповторний досвід, адже у творах звучатимуть голоси понад 50 людей», – йдеться у повідомленні.

У концерті беруть участь:

Соломія Чубай – вокал

Сашко Главацький – гітара

Андрій Коник – бас, флейта

Том Луголообі – клавіші

Ігор Гнидин – барабани

«Rockoko»

Михайло Романишин – скрипка

Володимир Котляров – віолончель

Ігор Процик – віолончель

Запрошені гості:

Львівська державна академічна чоловіча хорова капела «Дударик» під керівництвом Дмитра Кацала.

Посилання на трансляцію на Ютубі:


Посилання на сторінку трансляції на FB:

https://www.facebook.com/Kolyskovi/

Також 23 жовтня у Палаці ім. Г. Хоткевича відбудеться презентація двох альбомів з глядачами.

Довідково:

«Колискові для Олекси» Cоломії Чубай – це унікальний терепевтично-інклюзивний проект. Унікальність проекту полягає у тому, що він базується на реальній історії та досвіді мами – Соломії Чубай і її сина – Олекси Андріїшина з аутизмом, який розповідав, що він з іншої планети Земля. Вперше в Україні за допомогою музичного мистецтва розкривають тему розладів аутичного спектру.

«Колискові для Олекси» – проект, мета якого краще пізнати світ дитини з аутизмом, привернути увагу до проблем таких дітей, об’єднати  якнайбільше батьків, які виховують дітей з аутизмом, змінити ставлення у суспільстві і не соромитись особливих дітей. Соломія Чубай почала цей проект тоді, коли Олекса пішов до першого класу звичайної початкової школі і батьки учнів, почувши, що в Олекси аутизм, почали збирати підписи про виключення хлопчика зі школи. Вони думали, що Олекса заразний і неадекватний і може всіх убити. Щоб більше такого не траплялося, проект через музику та розголос, через українські колискові хоче достукатися до людей, які зможуть краще зрозуміти та почути батьків особливих дітей і прийняти їх.

Психологи та батьки можуть використовувати альбом «Колискові для Олекси» у арттерапії та танцетерапії і таким чином соціалізовувати дітей. Також дітей можна залучати на презентаціях альбому та концертах.

Колискові Соломії Чубай – зцілюють, а історія Олекси та його планети – зачаровує. Не пропустіть!

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