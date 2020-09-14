Продавці, кухарі та перукарі: на Львівщині за два тижні виявили 45 нелегальних працівників

На Львівщині проходить інспекційна кампанія щодо виявлення неоформлених працівників. За два тижні рейдів в області виявили 45 нелегальних працівників. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні Держпраці Львівщини.

Інспекційна кампанія щодо виявлення неоформлених працівників триває вже два тижні. Контрольні заходи проведено у місті Львові, на Самбірщині та Стрийщині. За цей час інспектори праці виявили 45 працівників без належного оформлення. Нелегально працювали продавці, кухарі, перукарі, робітники, швачки та охоронці.

Роботодавців зобов’язали усунути порушення та оформити трудові відносини з дотриманням усіх вимог чинного законодавства. Також у Держпраці кажуть, що 12 працівників було офіційно оформили ще під час інспекції.

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Роботодавців-порушників притягнуто до адміністративної відповідальності та розпочато процедуру щодо накладення фінансових санкцій.

У Держпраці наголошують, що працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника чи уповноваженого ним органу, та повідомлення органу ДПС.

Зазначимо, допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору тягне за собою штраф у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати за кожного працівника, стосовно якого воно скоєно. До юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які використовують найману працю та є платниками єдиного податку першої – третьої груп, при виявленні порушення вперше застосовується попередження. У разі вчинення такого порушення повторно впродовж двох років до суб’єкта господарювання застосовуватиметься санкція у тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати.