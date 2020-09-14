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Мешканців Львівщини попереджають про густий туман

Ольга Денисяка

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Зранку 15 вересня у Львівській області синоптики обіцяють густий туман видимістю 200 – 500 м. Про це Львівському порталу повідомили у головному управлінні ДСНС Львівщини. 

 

За повідомленням Львівського регіонального центру з гідрометеорології на території Львівської області вночі та вранці 15 вересня місцями туман видимістю 200 – 500 м. 

Головне управління ДСНС України у Львівській області закликає громадян дотримуватися елементарних правил безпеки. 

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Під час керування автомобілем в тумані:
• вибирайте швидкісний режим, який забезпечував би своєчасне гальмування перед перешкодою, яка з’явилася зненацька;
• користуйтесь протитуманними фарами, якщо Ваш автомобіль не обладнаний ними, то ввімкніть підфарники, або ближнє світло фар;
• уважно слідкуйте за сигналами автомашин, що рухаються попереду;
• не допускайте різкого гальмування без особливих на те причин;
• при зупинці, плавно гальмуючи, займіть місце на узбіччі та ввімкніть аварійну сигналізацію, для того щоб позначити габарити Вашого авто. 

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