Мешканців Львівщини попереджають про густий туман

Зранку 15 вересня у Львівській області синоптики обіцяють густий туман видимістю 200 – 500 м. Про це Львівському порталу повідомили у головному управлінні ДСНС Львівщини.

За повідомленням Львівського регіонального центру з гідрометеорології на території Львівської області вночі та вранці 15 вересня місцями туман видимістю 200 – 500 м.

Головне управління ДСНС України у Львівській області закликає громадян дотримуватися елементарних правил безпеки.

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Під час керування автомобілем в тумані:

• вибирайте швидкісний режим, який забезпечував би своєчасне гальмування перед перешкодою, яка з’явилася зненацька;

• користуйтесь протитуманними фарами, якщо Ваш автомобіль не обладнаний ними, то ввімкніть підфарники, або ближнє світло фар;

• уважно слідкуйте за сигналами автомашин, що рухаються попереду;

• не допускайте різкого гальмування без особливих на те причин;

• при зупинці, плавно гальмуючи, займіть місце на узбіччі та ввімкніть аварійну сигналізацію, для того щоб позначити габарити Вашого авто.