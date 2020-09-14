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«Ковчег Україна» запрошує на десять століть української музики в одному концерті

Андрій Котенський

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В Україні стартує унікальний проєкт «Ковчег Україна. Захід поєднає традиційну і класичну українську музику, яку збирали впродовж 10 століть, а також мультимедійні інсталяції і кінопродакшн, видання артбуку та інтерактивну гру. Цей концерт стане сучасною музичною візитівкою України. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

 

Найкращі шедеври української музичної спадщини – архаїчні колядки і давні духовні наспів, знаменний розспів Київо-Печерської лаври і шедеври українського бароко, музика класиків – Лисенка, Лятошинського, Барвінського – та сучасників – Скорика, Сильвестрова, Станковича під керівництвом Оксани Линів за участі найкращих українських етно-гуртів – «Даха Браха», «Хорея Козацька», «Курбаси», Уляни Горбачевської, Молодіжного симфонічного оркестру України, чоловічого хору «Дударик», Київського дівочого хору ім.М.Лисенка. Особливий гість концерту – 85-річна співачка з Полісся Домініка Чекун.

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Концерт-колаж «Ковчег Україна» має перезавантажити «музичні архіви» і зробити їх цікавими сучасному слухачеві. Це концерт-хрестоматія, що відкриє українцям і світові непізнану і відому лише вузькому колу спеціалістів колосальну музичну спадщину України.

Головні ідеї проєкту, реалізовані через сучасні мистецькі форми з використанням новітніх технологій, сприятимуть формуванню нового українського слухача, що вміє цінувати традиційну спадщину і відкритий до музичних експериментів. А це, у свою чергу, формуватиме колективну свідомість нації на основі української культурної ідентичності.

Ініціаторами проєкт є зірка світової класичної сцени диригентка Оксани Линів і культурна менеджерка, письменниця Ярина Винницька.

Онлайн-концерт відбудеться у суботу, 17 жовтня із 19:00 – 21:00.

Про подію організатори поінформують додатково.

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