Як діяти, якщо у вас з’явилися симптоми COVID-19: алгоритм дій від НСЗУ

Національна служба здоров’я оприлюднила покроковий алгоритм дій у разі появи у людини симптомів коронавірусної інфекції. Про це йдеться на Facebook-сторінці НСЗУ.

Якщо у вас з’явились симптоми COVID-19, такі як лихоманка, кашель, задишка, утруднене дихання, ви маєте зателефонувати своєму лікарю, з яким уклали декларацію. За необхідності лікар спрямує до вас мобільну бригаду для тестування на COVID-19.

«Тобто ви не шукаєте самостійно, де зробити тест, і не йдете до лабораторії, щоб здати аналіз. За викликом лікаря до вас додому зобов’язана приїхати мобільна бригада. Вона бере у вас зразки для тестування і доставляє їх в лабораторію», – зазначають у НСЗУ.

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У випадку, якщо ви не маєте свого лікаря, або ваш лікар відмовив вам у виклику мобільної бригади попри наявність у вас симптомів, необхідно зателефонувати на регіональну телефонну «гарячу лінію» з питань COVID. Тоді бригаду викличе диспетчер обласної «гарячої лінії». Номер телефону можна знайти на сайті НСЗУ, на сайті covid19.gov.ua.

Результати тестування повідомлять вам та вашому лікарю. В разі підтвердження діагнозу ваш лікар надасть вам рекомендації щодо самоізоляції та лікування в домашніх умовах, якщо перебіг захворювання легкий. Або порекомендує звернутись до лікарні, якщо перебіг важкий. Особи, які контактували з вами, також мають пройти тестування на COVID-19.

«У разі якщо у вас критичний стан (утруднене дихання, висока температура) – телефонуйте 103. Якщо за висновком бригади екстреної меддопомоги ви не потребуєте госпіталізації, то вам нададуть необхідну медичну допомогу на місці та рекомендації стосовно самоізоляції. Також бригада ЕМД направлять до вас мобільну бригаду для забору зразків для тестування», – інформують у Національній службі здоров’я.

Якщо ж вас госпіталізують, тестування на COVID-19 і все необхідне лікування ви отримаєте в медичному закладі. Всі послуги з лікування коронавірусної хвороби в лікарні та необхідні для цього ліки є для пацієнта безоплатними.