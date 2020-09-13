Через «червону зону» у двох районах Львівщини дозволили лише висадку пасажирів приміських потягів

«Львівська залізниця» попереджає про зміни у графіку руху приміських поїздів із 14 вересня через включення Пустомитівського та Перемишлянського районів Львівщини до «червоної зони». Потяги там здійснюватимуть лише технічні зупинки для висадки пасажирів.

Зазначається, що відповідно до рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, зважаючи на епідемічну ситуацію в окремих містах та районах Львівської, Тернопільської, Івано-Франківської, Чернівецької областей та м. Чоп, зазнає тимчасових змін розклад руху деяких приміських поїздів.

Починаючи з 14 вересня цього року, поїзди № 6125/6126 сполученням Львів – Шкло – Львів, № 6109/6113 Львів – Мостиська, № 6102/6112 Мостиська – Львів робитимуть технічну зупинку лише для висадки псажирів на з. п. Зимна Вода.

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Поїзди №6042/6046/6034/6092/6096 сполученням Львів – Тернопіль – Львів – Золочів – Львів – Здолбунів, №6045/6041/6031/6091/6093 сполученням Тернопіль – Львів – Золочів – Львів – Здолбунів – Львів зупинятимуться лише для висадки пасажирів у Підбірцях, пл 1460 км, Борщовичах, Залугах.

Поїзди № 6006 Львів – Рава-Руська, № 6001 Рава-Руська – Львів зупинятимуться для висадки пасажирів на ст. Брюховичі.

Поїзди№ 6021/6025/6027 сполученням Львів – Сянки, № 6018/6022/6028 Сянки – Львів робитимуть технічну зупинку для висадки пасажирів на ст. Оброшин, Ставчани, Містки.

Поїзди № 6011/6015 сполученням Львів – Трускавець, № 6008/6012 Трускавець – Львів зупинятимуться лише для висадки пасажирів на ст. Оброшин, Глинна-Наварія, Пустомити, Семенівка, Щирець-І, Щирець-ІІ, Дмитре, Черкаси.

Поїзди №6052/6056 сполученням Львів – Стоянів – Львів – Сокаль, № 6051/6053 Стоянів – Львів – Сокаль – Львів здійснюватимуть лише висадку пасажирів на ст. Дубляни Львівські.

Поїзди № 7001/6155/6187 сполученням Львів – Лавочне – Львів – Мукачево, № 7002/6154/6156 Лавочне – Львів – Мукачево – Львів робитимуть технічну зупинку для висадки пасажирів га ст. Оброшин, Глинна-Наварія, Пустомити, Семенівка, Щирець-І, Щирець-ІІ, Дмитре, Черкаси.

Поїзди № 6062/6066 сполученням Львів – Ходорів, № 6063/6067 Ходорів – Львів здійснюватимуть висадку пасажирів на ст. Давидів, пл 22 км, Старе Село, пл 28 км, Підмонастир, пл 33 км, Глібовичі.

Як відомо, 10 вересня відбулося засідання Державної комісії ТЕБ і НС щодо нового епідемічного зонування. Відтак у два райони Львівщини – Пустомитівський та Перемишлянський райони потрапили у «червону зону» карантину. Львів і надалі залишається у «помаранчевій зоні». Нове епідзонування почне діяти з понеділка, 14 вересня.