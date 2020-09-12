У Сокільниках автомобіль наїхав на 6-річного хлопчика

У селі Сокільники в Пустомитівському районі 11 вересня автомобіль наїхав на 6-річного хлопчика. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

ДТП сталася 11 вересня близько 18:00 год. Як встановили правоохоронці, водій автомобіля «ЗАЗ», 62-річний місцевий житель, скоїв наїзд на 6-річного пішохода. З травмами, отриманими внаслідок ДТП, дитину доставили у лікарню.

За фактом слідчі Пустомитівського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, обмеження волі до трьох років.

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Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють обставини ДТП.

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Фото: поліція