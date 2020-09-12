Поліція розшукує 60-річного жителя Самбірщини за вбивство сина

У місті Рудки Самбірського району батько під час сварки зарізав власного сина. Поліція оголосила 60-річного чоловіка у розшук. Про це Львівському порталу повідомили у Самбірському відділі поліції.

Інформація про вбивство надійшла 11 вересня. Між батьком і сином виник словесний конфлікт, під час якого 60-річний чоловік вдарив ножем в ліву частину грудей синові. Постраждалий помер до приїзду медиків.

За даним фактом слідчі Самбірського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст.115 ККУ (умисне вбивство).

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За скоєння злочину правоохоронці оголосили в розшук Володимира Минюка. Його прикмети: худорлявої тіло будови, ріст 165-170 см, сиве волосся.

Усіх, хто володіє інформацією, що допоможе встановити місце перебування зловмисника, просять зголоситись на оперативну лінію «102».

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Фото: поліція