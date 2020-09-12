МОЗ «дало добро» на проведення міжнародних матчів із вболівальниками

Міністерство охорони здоров’я України дозволило проведення міжнародних матчів із вболівальниками. Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

У відповідь на запит УАФ міністр охорони здоров’я України Максим Степанов підтвердив можливість проведення міжнародних клубних матчів та поєдинків національних збірних з уболівальниками в «зеленій» та «жовтій» зонах.

Так, при проведенні матчів у регіонах із «зеленим» або «жовтим» рівнем епідемічної небезпеки, повинно бути забезпечено дотримання вимог щодо перебування 1 особи на 5 кв. метрів площі будівлі або території та фізичного дистанціювання між глядачами.

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Водночас матчі, які проводяться на території адміністративно-територіальних одиниць, де встановлено «помаранчевий» та «червоний» рівень епідемічної небезпеки, повинні відбуватися за участі не більш як 220 осіб та не більше однієї особи на 10 кв. метрів площі будівлі або території (якщо захід проводиться на відкритому повітрі), де проводиться захід.

Також рекомендується організувати продаж квитків та розподіл глядачів по секторам трибуни таким чином, щоб не виникало скупчення, забезпечити допуск глядачів на сектори не більш ніж 25 відсотків вболівальників від числа вболівальників, яких здатен вмістити сектор таким чином, щоб забезпечити наявність вільних місць спереду, позаду, збоку, по діагоналі.

Однак останнє слово – за УЄФА.

«Після тривалих консультацій ми надіслали відповідний запит і отримали позитивну відповідь від міністра Максима Степанова. За що я йому дуже вдячний!

Тепер чекаємо успішного проведення тестового матчу з глядачами за Суперкубок УЄФА, який відбудеться в Будапешті 24 вересня. Якщо все пройде добре, на що ми всі дуже сподіваємося, то найвірогідніший наступний етап — погодження УЄФА з національними асоціаціями проведення з глядачами матчів єврокубків та поєдинків національних збірних. За умови, що в країні це дозволяє епідеміологічна ситуація та є відповідне рішення органів влади», – сказав президент Української асоціації футболу, член виконкому УЄФА Андрій Павелко.

Як повідомляв Львівський портал, через пандемію коронавірусу 3 вересня на стадіоні «Арена-Львів» матч Ліги націй УЄФА 2020-2021 між збірними командами України та Швейцарії проходив без глядачів. До слова, українці перемогли із рахунком 2:1.