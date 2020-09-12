Міжнародні змагання «Золота осінь 2020»: у Львові нагородили найкращих лучників

У Львові сьогодні, 12 вересня, нагородили переможців та призерів міжнародних змагань зі стрільби з лука «Золота осінь 2020» серед дорослих спортсменів. Урочиста церемонія відбулася у Палаці Потоцьких. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

У змаганнях взяли участь 200 спортсменів, які представляли збірні команди Люксембургу, Польщі, 10 областей України та м. Київ. Переможців серед молодших категорій було обрано і відзначили вчора, 11 вересня, на території стадіону «Динамо», а кращих серед дорослих спортсменів визначили і нагородили вже сьогодні в історичному серці міста.

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Нагадаємо, у Львові на стадіоні навчально-спортивної бази Львівської обласної організації ФСТ «Динамо» України впродовж 7−12 вересня відбувались 57-і Міжнародні змагання зі стрільби з лука «Золота осінь 2020», присвячені проведенню XXXII Олімпійських Ігор в Токіо та вшанування пам’яті Заслуженого тренера України, головного судді та організатора цих змагань, видатної людини у стрільбі з лука Михайленка В.А.

Цей турнір є одним з найдавніших спортивних змагань, який з 1964 року проводиться саме у Львові і є одним із найпрестижніших турнірів Європи та України зі стрільби з лука.

Важливою метою цих змагань є підвищення та становлення статусу Львова – міста, в якому зародилась світова стрільба з лука, так і України, як кандидатури на проведення заходів найвищого офіційного рівня зі стрільби з лука.

Змагання проводяться серед таких вікових груп: дорослі спортсмени та кадети 2003 р.н. і молодших зі стрільби з лука (олімпійський лук) та юніорів 2000 р.н. і молодших зі стрільби з лука (блочний лук).

11 вересня відбулась церемонія нагородження молодших категорій – кадети олімпійський лук та юніори блочний лук. Фінальна частина змагань була проведена за міжнародними стандартами з використанням прямої он-лайн трансляції та мультимедійних засобів на території музею «Палац Потоцьких» (вул. Коперника, 15).

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Фото: ЛМР