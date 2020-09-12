Маленьку дівчинку, яка загубилася на Сихові, знайшли у селі на Пустомитівщині

Малолітню дитину, яка загубилася на Сихові у Львові, знайшли у селі Городиславичі Пустомитівського району. Пенсіонерка органів внутрішніх справ України Ольга Лисак побачила самотню дівчинку, яка не могла пояснити, як вона сюди потрапила і де її батьки, відтак повідомила про це у поліцію. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Так, 11 вересня на оперативну лінію 102 звернулась колишня працівниця, а сьогодні пенсіонер органів внутрішніх справ України пані Ольга Лисак. Жінка повідомила, що у селі Городиславичі Пустомитівського району вона побачила маленьку дівчинку, яка загубилась. Дитина не могла пояснити, як вона потрапила у село і де її батьки.

Тим часом у Сихівський відділ поліції надійшло повідомлення від львів’янки про зникнення її малолітньої доньки. За словами заявниці, вона з дітьми йшла на зупинку громадського транспорту вулицею Сихівською, щоб сісти в автобус.

Реклама партнерів

Прийшовши на зупинку, вона виявила, що її донька загубилась і, оскільки самостійні пошуки виявились безрезультатними, звернулась за допомогою у поліцію.

Правоохоронці негайно оголосили дитину у розшук, до якого були залучені співробітники усіх служб та підрозділів поліції Львівщини. Отримавши повідомлення про розшукану у Пустомитівському районі дівчинку, прикмети якої збігались з прикметами розшукуваної дитини, співробітники Сихівського відділу поліції негайно виїхали туди.

Розшукана дівчинка виявилась тою самою, яка загубилась на Сихові. Як встановили поліцейські, загубившись, вона самостійно сіла в автобус, виїхала за межі Львова та вийшла на зупинці у селі Городиславичі, де її й виявила пані Ольга Лисак.

Дитину цілу й неушкоджену правоохоронці того ж дня передали матері, з якою провели бесіду про неприпустимість такого безвідповідального ставлення до нагляду за дитиною та виконання своїх батьківських обов’язків. Вирішується питання щодо притягнення матері дитини до передбаченої законом відповідальності.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: поліція Львівщини