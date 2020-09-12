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Керівник «Арени Львів» отримав від президента орден «За заслуги»

Соломія Головіна

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Президент України Володимир Зеленський із нагоди Дня фізичної культури і спорту нагородив очільника «Арени Львів» Юрія Майбороду орденом «За заслуги» ІІІ ступеня. Про це Львівському порталу повідомили у відділені НОК України у Львівській області.

 

Зазначається, що указом президента від 10 вересня за вагомий особистий внесок у розвиток та популяризацію фізичної культури і спорту в Україні, досягнення високих спортивних результатів та багаторічну плідну професійну діяльність нагороджено орденом «За заслуги» ІІІ ступеня директора державного підприємства «Арена Львів» Юрія Майбороду.

Окрім того, орденом княгині Ольги ІІ ступеня нагороджено члена національної збірної команди України та Збройних Сил України зі стрільби кульової Лесю Леськів, яка більшу частину своєї видатної спортивної кар’єри представляла Львів.

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