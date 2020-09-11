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У Львові організують рейди на вуличних торговців

Вероніка Рой

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З суботи, 12 вересня, у Львові розпочинаються рейди задля ліквідації стихійній торгівлі. Триватимуть вони протягом двох тижнів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Як зазначила заступниця міського голови з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк, у Львові напрацьовуватимуть перелік місць, де можна буде облаштувати тимчасові ринки для продажу сільськогосподарської продукції.

«Упродовж двох тижнів поліція ЛКП «Муніципальна варта» і районні адміністрації ліквідовуватимуть стихійну торгівлю Будемо працювати впродовж 2-ох тижнів. За цей час районні адміністрації дадуть свої пропозиції щодо того, де можна буде облаштувати тимчасові ринки для продажу сільськогосподарської продукції», – зазначила заступниця міського голови з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк.

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Львівська міська рада нагадує, що торгівля «з рук» на вулицях, площах, у дворах, під’їздах, скверах та в інших невстановлених місцях, передбачає адміністративну відповідальність для торговців. Водночас, містян застерігають, що продукти, придбані на стихійних ринках, можуть бути небезпечними для здоров’я, особливо в умовах пандемії.

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