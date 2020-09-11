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У Львові батько водія «під кайфом» побив поліцейського

Соломія Головіна

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У Львові патрульні зупинили 37-річного водія «Шкоди», який перебував за кермом у стані наркотичного сп’яніння. Батько водія, який прибув на місце, завдав лейтенанту поліції тілесні ушкодження, постраждалого доправили у лікарню з травмою руки.  Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Так, 9 вересня о 23:30 год. екіпаж патрульної поліції зупинив на вулиці Широкій у Львові автомобіль «Шкода», водій якого  порушував ПДР. Під час спілкування з чоловіком поліцейські запідозрили, що 37-річний львів’янин перебуває у стані наркотичного сп’яніння. Пройти експертизу в медзакладі водій відмовився.

Коли правоохоронці оформляли адмінпротокол, на місце події приїхав батько водія, який поводився агресивно, на зауваження не реагував, натомість наніс лейтенанту поліції тілесні ушкодження. Поліцейський з травмою руки був доставлений у медзаклад.

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За фактом слідчі Залізничного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, позбавлення волі до п’яти років.

Окрім того, на водія складено адмінпротокол за ст.130 (керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції) КУпАП. За це передбачено покарання у вигляді  штрафу у розмірі шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (10 200 грн) з позбавленням права керування транспортними засобами на один рік.

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