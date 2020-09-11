Тимошенко поборола COVID-19

Лідерка партії «Батьківщина» поборола коронавірусну інфекцію, але все ще має запалення легень. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прессекретарка Тимошенко Марина Сорока.

За її словами, Тимошенко отримала негативний тест на COVID-19.

«Нарешті настала черга добрих новин! Щойно Юлія Володимирівна отримала негативний результат тесту на COVID-19. Коронавірус подолано. Вона почуває себе значно краще. Поки залишається запалення легень, але лікування йде успішно, і незабаром вона вже повернеться до нормального життя і до роботи», – написала Марина Сорока.

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Нагадаємо, про те, що Юлія Тимошенко захворіла на COVID-19 та перебуває у важкому стані стало відомо 23 серпня. Згодом повідомили, що лідерка «Батьківщини» отримує інтенсивну терапію.