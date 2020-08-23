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Тимошенко захворіла на COVID-19

Вероніка Рой

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Лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко захворіла на коронавірус. На даний момент її стан оцінюється як важкий. Про це у Facebook повідомила прессекретарка Тимошенко Марина Сорока.

 

« Тест показав, що у Юлії Володимирівни Covid-19. Стан оцінюється як важкий. Температура до 39. Бореться!», – написала Марина Сорока.

Як пише РБК-Україна з посиланням на власні джерела, на COVID-19 захворіли також і інші члени сім’ї Тимошенко.

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Зокрема, дочка Євгенія Тимошенко та її чоловік Артур Чечоткін. Де і коли саме захворіла Тимошенко – поки невідмо.

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