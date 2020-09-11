Поблизу «Краківця» пострілами затримували чоловіка, що з ножем напав на прикордонника

У Яворівському районі, неподалік пункту пропуску «Краківець», правоохоронця довелося пострілами зупиняти чоловіка, який з ножем здійснив напад на прикордонника. Про це Львівському порталу повідомили у Державній прикордонній службі.

10 вересня ввечері в районі одного з населених пунктів Яворівського району прикордонники зупинили невідомого чоловіка. На запитання про наявність документів та мету перебування чоловіка у прикордонній зоні незнайомець дістав ніж та накинувся на одного з прикордонників.

«Аби затримати правопорушника, правоохоронці здійснили попереджувальні постріли і, застосувавши спецзасоби, затримали нападника. На щастя, в результаті нападу прикордонники тілесних ушкоджень не отримали, чоловіку вдалося пошкодити ножем лише форму військовослужбовця», – зазначили прикордонники.

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Зі слів нападника стало відомо, що він є жителем Львівської області, але підтвердити це не зміг, бо жодних документів з собою не мав. Причину нападу на правоохоронця він також не пояснив.

Для проведення слідчих дій на місце події прикордонники викликали працівників Нацполіції. Після встановлення особи, правопорушника буде притягнуто до відповідальності за ст. 202 КУпАП «Порушення прикордонного режиму, режиму в пунктах пропуску».

Фото: ДПСУ