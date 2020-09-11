На двох вулицях Львова встановлять камери автофіксації порушень ПДР

На двох вулицях Львова, де найчастіше виникають аварії, встановлять комплекси автоматичної фіксації порушень Правил дорожнього руху «Вега Смарт Спід». Техніка фіксуватиме порушення на фото та відео. Відповідне рішення сьогодні, 11 вересня, прийняв виконавчий комітет Львівської міськради, передає кореспондент Львівського порталу.

Своїм рішенням мерія дозволила встановити комплекси автоматичної фото- та відеофіксації порушень ПДР на двох ділянках у Львові: на вул. Пасічній, 49 та на вул. Городоцькій, 289. Наразі камери тут стоятимуть не постійно, а лише протягом місяця.

«Саме в цих місцях є велика кількість ДТП, там дуже часто порушують Правила дорожнього руху. Обладнання там знаходитиметься 30 днів. За цей час ми отримаємо інформацію про те, скільки було порушень на цих ділянках і скільки коштів могло б надійти до держбюджету від відповідної кількості виписаних штрафів», – розповіла заступниця міського голови Львова з питань ЖКГ Ірина Маруняк.

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За її словами, встановлення комплексу автоматичної фіксації порушень ПДР місту нічого не коштуватиме. Це зробить компанія на опорах «Львівелектротрансу», а потім навіть безоплатно їх передасть у комунальну власність.

Зазначимо, що Верховна Рада України планує внести правки до законодавства, які дозволять повертати у місцеві бюджети 30% коштів, отриманих від сплати штрафів за порушення Правил дорожнього руху.

Відтак на основі цього пілотного проєкту у Львові хочуть з’ясувати, за скільки часу окупляться такі системи, де і скільки їх потрібно встановити у місті.

Додамо, що камери автоматичної фіксації порушень ПДР раніше встановив Київ. Вартість одного такого комплексу становить близько 1 млн грн. Від сплачених штрафів міська рада їх повертає назад протягом 6-12 місяців.

Нагадаємо, у Львові та на найбільших трасах Львівської області працюють радари вимірювання швидкості TruCam. Детальний перелік локацій, де вони встановлені, читайте за цим посиланням.

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