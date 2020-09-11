Львів’ян запрошують взяти участь у конкурсі на кращу квіткову композицію

У Львові 13 та 20 вересня вже всьоме проводитимуть щорічний арт-проєкт на найкращу квіткову композицію «Квіти в чоботях». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

«У зв’язку з пандемією організатори змушені були перенести проект з літнього періоду на осінній час, коли погожі дні ще дихають літом, але вже нагадують про себе холодними ранками. Тож, якщо у вас в шафі давно сумують старенькі чобітки, дайте їм нове життя! Створіть з них унікальну квіткову композицію та беріть участь у конкурсі. На переможців чекають подарунки від винотеки Cafe1 та партнерів проєкту», – зазначають організатори.

Перші три переможці отримають сертифікати на будь-яку пару взуття від партнера «ЛеоМода». 1-е місце – вечеря на 2-ох від Cafe1. Голосування відбудеться 20 вересня. Опісля всі роботи залишаються на терасі Cafe1 для постійно діючої виставки.

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Цьогоріч організатори розширили формат проєкту, і в його рамках відбудеться два майстер-класи «Квіти в чоботях».

«Якщо ви давно мріяли зробити щось прекрасне, але не могли знайти оригінальну тему чи те, що надихає вас по-справжньому, – ми все покажемо і розкажемо! Кожен учасник майстер-класу отримає пару взуття, декор, квіти, інвентар та буде творити арт-об’єкти разом з лекторами майстер-класу», – повідомляють автори проєкту.

Учасників майстер-класів навчать, як правильно створювати композицію, розкажуть про те, як садити квіти, доглядати за ними та компонувати всі елементи згідно початкової ідеї. Також в рамках майстер-класів учасники дізнаються про мистецтво фотографії, предметної фотозйомки та як правильно сфотографувати свої роботи так, щоб зібрати найбільше вподобань та збільшити кількість підписників.

Дати проведення: неділя, 13 вересня, та неділя, 20 вересня. Початок о 12.00 год. Реєстрація за телефоном: 097 845 85 17 Лілія.