«World Cleanup Day». Як мешканцям Львівщини долучитися до акції

Мешканців Львівщини закликають долучитися 19 вересня до Всесвітнього дня прибирання «World Cleanup Day». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Так, 19 вересня о 10:00 год. Україна разом із мільйонами активних громадян зі 180 країн світу, вийде на Всесвітній день прибирання «World Cleanup Day». Українці із міст та містечок, сіл та селищ об’єднаються заради досягнення спільної мети – порятунку планети від сміття.

Цього року акція відбудеться із дотриманням карантинних норм та правил техніки безпеки. Обов’язковою вимогою є наявність захисних масок, рукавичок та врахування соціальної дистанції. У зв’язку з цим Всеукраїнський молодіжний рух «Let’s do it Ukraine» пропонує три форми участі:

Реклама партнерів

Індивідуальні прибирання – можна самостійно обирати забруднене місце і розпочати прибирання із друзями, родиною або колективом. Після прибирання важливо донести зібране до найближчого сміттєвого баку. За можливості варто відсортувати зібране і здати в найближчий пункт прийому вторинної сировини. Збиратися в групи можна, але кількість учасників має бути обмежена згідно з правилами карантинної зони, в якій знаходяться учасники, а площа достатньо великою для дотримання соціальної дистанції.

Цифрове очищення – видалення зайвої інформації зі своїх гаджетів дозволить розвантажити центри баз даних, на підтримку яких витрачається величезна кількість енергії.

Картографування – встановити безкоштовний мобільний додаток «TrashOut» та відмічати забруднені і очищенні території.

«Завдяки глобальній співпраці ми будемо розвивати колективне усвідомлення, впливовий міжгалузевий сектор і багатонаціональне співробітництво. Разом ми можемо досягти здійснення необхідних позитивних еко-змін в суспільстві. Тільки разом, завдяки позитивній співпраці, ми виконаємо нашу місію для людей і планети» – зазначають організатори акції.

Додамо, що у 2015 році до акції долучилося понад 500 000 учасників у 24 областях на 2832 локаціях. У 2017 році ГО «Let’s do it Ukraine» об’єднали понад мільйон учасників та 4760 локацій по всій території країни.

Контактна особа – обласний координатор Всеукраїнського молодіжного руху «Let’s do it Ukraine» – Політицька Катерина, тел.: +38 (098) 814 75 57, e-mail: [email protected]

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.