Олег Сенцов: «Ніколи не сумнівався, що Україна буде боротися за мене»

Колишній політв’язень Кремля Олег Сенцов про те, що не припиняв у російській в’язниці вірити у те, що Україна його звільнить:

«Я ніколи не сумнівався, що рано чи пізно мене звільнять, що Україна буде боротися за мене та інших політв’язнів. Навпаки, я переживав, щоб говорили не тільки про мене, а й про інших, щоб не зосереджувалися лише на мені. Як це було з Надією Савченко, її звільнили, а решта – зосталися. Я цього дуже не хотів, навпаки казав, щоб мене звільняли останнім. Бо розумів, що поки сиджу, ця історія отримує більше уваги зі сторони Заходу.

Бачимо, що зараз Путін віддав найбільш медійних, найбільш відомих, а зосталося багато невідомих. Їх майже сотні у полоні РФ, близько 150 осіб – у полоні на Донбасі. Коли всі вони будуть звільнені, я не знаю, але ми будемо про них говорити і боротися за них до тих пір, поки кожен з них не опиниться на свободі».

Нагадаємо, 7 вересня 2019 року відбувся обмін ув’язненими між Росією та Україною у форматі «35 на 35». Відтак в Україну повернулися Олег Сенцов, 24 українські моряки, Микола Карпюк, Станислав Клих, Едем Бекіров, Олександр Кольченко, Павло Гриб, Володимир Балух, Роман Сущенко, Олексій Сизонович, Євген Панов та Артур Панов.

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Фото: Новинарня