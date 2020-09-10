Купуймо корисне: простий спосіб отримати якісні овочі та фрукти

Осінь в Україні – це пора збирання врожаю овочів і фруктів. Мешканці нашої Львівщини саме зараз міркують: де купити вітчизняну якісну картоплю (томати, кабачки, моркву, яблука, груші, кавуни, зелень…)? Адже сьогодні, коли країна потерпає від пандемії, вельми важливо, аби овочі та фрукти були цілком безпечними, не містили нітратів, пестицидів.

Відповідь на це питання є очевидною для майже чотирьох мільйонів постійних клієнтів найбільшої за багатьма показниками (товарообігом, кількістю магазинів, обсягом сплати податків тощо) торговельної мережі «АТБ». Гарантовану якість продуктів на поличках супермаркетів «АТБ», а також можливість економити власні кошти вже оцінили в 298 населених пунктах України, включаючи й наше місто Лева.

Натепер у 24 областях країни відкрито 1150 магазинів лідера вітчизняного ритейлу. На численних поличках кожного з них представлено понад 3,5 тис. найменувань свіжої, здорової та безпечної продукції, яку також можна замовити онлайн в інтернет-магазині «АТБ». Особливе місце в цьому переліку відведено так званим сезонним продуктам вітчизняного виробництва. Тільки уявіть: щодня компанія «АТБ-Маркет» закуповує в українських аграріїв для власних магазинів понад 300 тонн свіжих овочів, фруктів, зелені! Важливо, що всі угоди укладають відкрито, легально, оплата проходить за безготівковим розрахунком. Це виключає найменшу ймовірність фальсифікації.

Цього року компанія «АТБ-Маркет» стала найбільшим в Україні покупцем овочевої продукції вітчизняного виробництва. Вона підтримала розвиток українського аграрного сектору. Завдяки співпраці з «АТБ» фермерські господарства країни мали солідний ринок збуту та зуміли гідно пережити суворий національний карантин. Зараз ситуація на аграрному ринку вже стабілізувалася.

«АТБ» як патріотична та соціально орієнтована компанія веде бізнес виключно у межах встановлених правил. Багато хто з вітчизняних виробників аграрної продукції вже усвідомив, що співпраця з лідером торговельної галузі країни гарантує стабільність, отже, можна провадити діяльність і досягти успіху. У контракті завжди чітко зазначають обсяги продукції, умови, суми та терміни. Це дає фермерам можливість будувати конкретні плани на весь сезон, чітко розуміти, скільки чого потрібно виростити та яким буде прибуток.

Кожного дня у мультитемпературні розподільні центри «АТБ», які створили за європейським зразком, надходить приблизно 70 тонн свіжої капусти, 100–150 тонн томатів і огірків, 10–15 тонн кабачків і баклажанів, 7–8 тонн зелені, десятки тонн овочів так званого борщового набору тощо. Після ретельної перевірки, в тому числі й на вміст нітратів та інших небезпечних речовин, все це потрапляє на полички магазинів. Важливо розуміти, що вітчизняні овочі та фрукти в «АТБ» сертифіковані та безпечні. Це стосується й екзотичних закордонних плодів, які у будь-яку пору року є в супермаркетах мережі. Зазвичай імпортують те, що неможливо виростити в українських умовах. Це банани, ананаси, кокоси, цитрусові та ін.

Разом із тим «АТБ» допомагає мільйонам клієнтів економити кошти. Вся продукція на поличках магазинів мережі традиційно представлена ​​за максимально доступними цінами, що на 10–15% нижчі за середньоринкові.

Якщо ж згадати про акційні пропозиції та бонусні програми, то економія для клієнта може становити 40% і навіть більше. При цьому якість буде чудовою. В усіх супермаркетах найбільшої торговельної мережі, в тому числі й тих, що працюють на Львівщині, діє програма «Гарантія свіжості». За її умовами тому, хто знайде на поличці маркету прострочений продукт, компенсують його вартість у трикратному розмірі. Та випадків такого «швидкого заробітку» вкрай мало. Завдяки складній багаторівневій системі контролю якості до «АТБ» потрапляють тільки стовідсотково якісні продукти. Це стосується й овочів з фруктами нинішнього врожаю, які в супермаркетах «АТБ» завжди сертифіковані та гарантовано безпечні.

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