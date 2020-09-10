Головнокомандувач ЗСУ захворів на COVID-19, – волонтер

Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак захворів на COVID-19 та має запалення легень. Про це у своєму мікроблозі в Twitter написав активіст та волонтер Олександр Колим, передає УНН.

«Інформація від надійного джерела! Два тижні главком Хомчак на самоізоляції у нього COVID та запалення легень», — написав Олександр Колим.

Додамо, що в Міноборони та Генштабу ЗСУ про захворювання Руслана Хомчака не повідомляли.

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Як повідомляв Львівський портал, станом на ранок 10 вересня в Україні 145 612 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. За минулу добу зафіксовано 2 582 нових випадків коронавірусної хвороби.

Нагадаємо, у травні минулого року Президент України Володимир Зеленський призначив начальником Генерального штабу – Головнокомандувачем Збройних Сил України Руслана Хомчака.

Як відомо Руслан Хомчак закінчив Московське загально-військове училище.

Від початку війни на сході України з російськими окупантами Руслан Хомчак обіймав посаду командувача сектора «Б» сил Антитерористичної операції. На його адресу доволі часто лунали звинувачення у некомпетентності та зраді від представників громадськості та добровольчих батальйонів.

Він також керував операцією взяття та виводу українських військових з Іловайська, коли обидві колони українських захисників були розстріляні бойовиками та російськими регулярними частинами.

Лише за офіційними даними в «Іловайському котлі» загинули 366 українських військових, а 158 досі вважаються зниклими безвісти.

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