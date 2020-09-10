Двоє автокрадіїв зі Львівщини проведуть за ґратами 5 років

Мешканці Сокільників та Винників проведуть у тюрмі 5 років через викрадення автомобілів Mercedes-Benz та Skoda. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

Зазначається, що мова йде про 25-річного мешканця с.Сокільники та 29-річного жителя м.Винники. У лютому 2019 року чоловіки незаконно відбуксирували Mercedes-Benz француза, який розташовувався на території підземної автомобільної стоянки ТРЦ «Кінг Кросс Леополіс». А вже у квітні того ж року викрадачі заволоділи автомобілем Skoda. Автомобілі розкомплектували у с.Сокільники і в роздріб реалізували агрегати, запчастини та інші складові даного транспортного засобу.

Так, дії викрадачів кваліфікували за ч. 2 ст. 289 ККУ (незаконне заволодіння транспортним засобом), за що їх і було засуджено до 5 років позбавлення волі.

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«Незважаючи на те, що чоловіки свою провину визнали, вони вважали призначене покарання надто суворим. Відтак, в апеляційних скаргах захист вимагав вирок районного суду змінити і звільнити засуджених від призначеного покарання з випробуванням», – зазначають у прокуратурі.

Однак Львівський апеляційний суд залишив без змін судове рішення і викрадачі авто проведуть за ґратами 5 років.

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