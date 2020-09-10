ОСТАННІ НОВИНИ

Двоє автокрадіїв зі Львівщини проведуть за ґратами 5 років

Соломія Головіна

|

Мешканці Сокільників та Винників проведуть у тюрмі 5 років через викрадення автомобілів Mercedes-Benz та Skoda. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

 

Зазначається, що мова йде про 25-річного мешканця с.Сокільники та 29-річного жителя м.Винники. У лютому 2019 року чоловіки  незаконно відбуксирували Mercedes-Benz француза, який розташовувався на території підземної автомобільної стоянки ТРЦ «Кінг Кросс Леополіс». А вже у квітні того ж року викрадачі заволоділи автомобілем  Skoda. Автомобілі розкомплектували у с.Сокільники і в роздріб реалізували агрегати, запчастини та інші складові даного транспортного засобу.

Так, дії викрадачів кваліфікували за ч. 2 ст. 289 ККУ (незаконне заволодіння транспортним засобом), за що їх і було засуджено до 5 років позбавлення волі.

Реклама партнерів

«Незважаючи на те, що чоловіки свою провину визнали, вони вважали призначене покарання надто суворим. Відтак, в апеляційних скаргах захист вимагав вирок районного суду змінити і звільнити засуджених від призначеного покарання з випробуванням», – зазначають у прокуратурі.

Однак Львівський апеляційний суд залишив без змін судове рішення і викрадачі авто проведуть за ґратами 5 років.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Купуймо корисне: простий спосіб отримати якісні овочі та фрукти
Анастасія ПИЖ
Купуймо корисне: простий спосіб отримати якісні овочі та фрукти

Осінь в Україні – це пора збирання врожаю овочів і фруктів. Мешканці нашої Львівщини саме зараз міркують: де купити вітч...

День знань в умовах карантину: як у Львові розпочали навчальний рік
Вероніка РОЙ
День знань в умовах карантину: як у Львові розпочали навчальний рік

Традиційно 1 вересня, у День знань, учні повертаються за шкільні парти. Втім цьогоріч навчальний рік буде особливим: він...

Комфорт і вигода щотижня: купуємо продукти у місті Лева
Ірина ВЕЛИЧКО
Комфорт і вигода щотижня: купуємо продукти у місті Лева

Сьогодні вже майже чотири мільйони громадян, включаючи й мешканців нашого славетного міста Лева, є постійними клієнтами ...

Ігор Васюник. 20 невідомих фактів про політика
Ігор Васюник. 20 невідомих фактів про політика

Ігор Васюник – перший, хто офіційно повідомив про свою участь у виборах на посаду міського голови Львова цієї осені. Пол...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...