Виїхав на зустрічну смугу. На Жовківщині ВАЗ врізався у вантажівку

У селі Майдан Жовківського району ВАЗ виїхав на зустрічну смугу і врізався у вантажівку. Водія легковика госпіталізували. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Аварія сталася сьогодні, 9 вересня, о 10:17 год.

Як попередньо встановили правоохоронці, 39-річний мешканець району не впорався з керуванням автомобілем «ВАЗ-2108», виїхав на зустрічну смугу та скоїв зіткнення з вантажівкою «ТАТА», якою кермував 45-річний водій.

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З травмами, отриманими внаслідок ДТП, водія легковика госпіталізували.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.

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Фото: поліція