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Суд оштрафував начальника одного з відділів ЛОДА на 3400 гривень

Ольга Денисяка

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Начальник відділу департаменту екології та природних ресурсів Львівської ОДА несвоєчасно видав підприємцям висновки з оцінки впливу на довкілля. Відтак суд оштрафував його на 3400 гривень. Це перше в Україні судове рішення в сфері оцінки впливу на довкілля. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини. 

 

Ідеться про перше в Україні судове рішення щодо порушення законодавства у сфері оцінки впливу на довкілля, який 25 серпня 2020 року суд виніс стосовно начальника відділу Департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації. 

Правоохоронці з’ясували, що посадовець не забезпечив ефективного і своєчасного виконання покладених на відділ завдань щодо видачі підприємцям висновків із оцінки впливу на довкілля. 

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Таким чином, порушив встановлені законодавством процедуру та строки здійснення такої оцінки. 

Його дії кваліфіковано як адміністративне правопорушення, пов`язане з корупцією, відповідальність за яке передбачена частиною 1 статті 172-9-2 КУпАП. 

За результатом судового розгляду Галицьким районним судом м.Львова державного службовця визнано винним та оштрафовано на 3400 грн.

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