П'яна матір лежала на тротуарі біля візочка з немовлям. Небайдужі викликали поліцію

Небайдужий мешканець Дрогобича 8 вересня звернувся до правоохоронців, побачивши на вулиці дитячий візок із шестимісячним немовлям, біля якого лежала нетвереза жінка. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Інформація від перехожого надійшла поліцейським 8 вересня о 16:10 год. Чоловік повідомив, що на вулиці Трускавецькій на тротуарі лежить жінка, а поруч із нею у візочку плаче немовля.

На місці правоохоронці встановили особу жінки – 19-річної місцевої мешканки, котра, як в подальшому встановили медики, перебувала у стані сильного алкогольного сп’яніння. У візочку плакав її шестимісячний син.

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Маму та дитину було доставлено у місцеву лікарню. За словами медиків, загрози здоров’ю хлопчика немає.

Правоохоронці повідомили про подію працівників служби у справах дітей Дрогобицької міської ради. Вирішується питання щодо притягнення матері до відповідальності за несумлінне виконання обов’язків по догляду за дитиною.

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Фото: поліція