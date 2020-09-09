На Львівщині спалахнули торфяні пожежі

8 вересня у Радехівському та Золочівському районах Львівщині спалахнули торфяні пожежі. Про це Львівському порталу повідомили у головному управлінні ДСНС Львівщини.

Так, 8 вересня о 09:13 год. рятувальникам повідомили про пожежу в селі Тетевчиці Радехівського району.

Вогонь знищив торф площею 250 кв. м. О 11:50 пожежу локалізовано та о 13:47 повністю ліквідовано.

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Цього ж дня о 10:02 год. виникла така ж пожежа у селі Трудовач Золочівського району.

«Вогнем знищено торф окремими осередками на площі 200 кв.м. О 13:16 пожежу локалізовано та о 13:37 повністю ліквідовано», – зазначають рятувальники.

Рятувальники просять дотримуватися правил пожежної безпеки, перебуваючи поблизу торфовищ.

Торф’яні пожежі відрізняються від решти пожеж тривалістю ліквідації та потенційною можливістю збільшення масштабів. У зв’язку з цим, для їх ліквідації потрібно залучати значну кількість рятувальних сил, пального і спецтехніки на тривалий термін.

Складність гасіння таких пожеж полягає у тому, що горіння проникає у більш глибокі шари торфу. При підземних пожежах, вогню на поверхні ґрунту немає, лише інколи він пробивається з-під землі, але скоро зникає. Але разом з тим, виділяється дим, який стелиться по поверхні.

На такі пожежі не впливають ні вітер, ні добові зміни погоди, а горіння може тягнутися місяцями. Під загрозою опиняються не лише компоненти екосистеми, а й домівки людей, які межують із торф’яними полями. Запобігти торф’яним пожежам завжди легше, ніж їх загасити.

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Фото: ДСНС