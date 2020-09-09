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12 вересня відбудеться Відкритий Кубок Львова з легкої атлетики 

Ольга Денисяка

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У суботу, 12 вересня, на оновленому стадіоні СКІФ (вул. Черемшини, 17) відбудеться Відкритий Кубок Львова з легкої атлетики. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради. 

  

Змагання розпочнуться об 11:00 год. попередніми забігами на 150 метрів серед чоловіків та жінок. Загалом до програми змагань цьогорічного Кубку Львова входять чотири бігові дистанції: 150 м, 600 м, 1 миля (1609 м) та 2000 метрів із перешкодами серед чоловіків та жінок. Королева спорту на стадіоні «СКІФ» збере понад 120 спортсменів з усіх куточків України. 

Урочиста церемонія нагородження запланована на 12:45 та 14:00 год. Найкращі легкоатлети, які виконають зазначені в регламенті нормативи, також будуть нагороджені грошовими преміями від генерального спонсора змагань. 

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У перервах між забігами заплановані флеш-інтерв’ю з переможцями забігів та цікавими гостями. Для тих, хто зможе завітати на стадіон «СКІФ», компанія Наживо-ТВ організує відеотрансляцію змагань. 

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