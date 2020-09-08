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У Львові нагородять 100 найкращих дитячих тренерів

Ольга Денисяка

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Дитячих тренерів Львова запрошують брати участь в конкурсі «Дитячий тренер» і позмагатись за премію 25 тисяч гривень. Нагороду отримають 100 тренерів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Управління спорту Львівської міської ради оголошує конкурс за програмою «Дитячий тренер». Конкурс розпочався 7 вересня та триватиме до 6 жовтня 2020 року. Як підсумок конкурсу 100 тренерів отримують премії по 25 тисяч гривень.

Програма «Дитячий тренер» на 2020−2023 роки –  це конкурс на здобуття одноразової грошової винагороди спортивними тренерами з офіційно визнаних в Україні видів спорту, які працюють із дітьми та молоддю віком до 18 років на території Львова.

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Для участі у Програмі кандидатам необхідно подати такі документи:

  • Заява на участь у Програмі (додаток 1 до Програми).
  • Завірені копії всіх сторінок паспорта громадянина України.
  • Завірена копія ідентифікаційного коду.
  • Заповнена та завірена кандидатом таблиця (додаток 3 до Програми) відповідно до критеріїв та розподілу балів, визначених додатком 2 до Програми.
  • Графік навчально-тренувальних занять на 2020 рік
  • Інші підтверджуючі документи згідно з додатком 2 до Програми. (Протоколи змагань за 2019 рік)

З умовами Програми та переліком документів можна ознайомитися за посиланням.

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