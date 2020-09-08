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На Донбасі двоє військових підірвалися на міні

Ольга Денисяка

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У зоні бойових дій на Донбасі двоє українських військових підірвалися на протипіхотній міні. Стан їхнього здоров’я задовільний. Про це Львівському порталу повідомили в Оперативно-тактичному угрупованні «Схід».

 

«Сьогодні, 8 вересня, на Донеччині, внаслідок підриву на ПМН-2 двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил отримали бойове травмування», – йдеться в повідомленні.

Двом воїнам оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувальних закладів. Стан їхнього здоров’я задовільний.

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На місці події працює керівний склад бригади та робоча група військової служби правопорядку ЗС України.

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