Львів'ян просять допомогти зібрати кошти на реабілітацію хлопчику з ДЦП

Сім’я 13-річного Павла Бокало просить допомогти зібрати 80 тисяч гривень на курсове лікування. У хлопчика важка форма ДЦП. Про це Львівському порталу повідомила мама хлопчика Галина Захараш.

Як розповіла мама хлопчика, пологи були важкі і довгі, в результаті син отримав травму. Після виписки Павлик сильно відставав у розвитку. На обстеженні у сина діагностували ДЦП.

У 13-річного Бокало-Захараша Павла діагноз – ДЦП: синдром спастичного тетрапарезу, в стадії пересування перевертанням, в фазі самостійного сідання. Судомний синдром.

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У свої роки хлопчик не ходить самостійно. Але при правильному лікуванні хлопчик показує гарні результати. Лікарі дають надії, що дитина зможе ходити, але для цього треба час та кошти.

Щоб вилікувати Пашу мама хлопчика звернулась у Міжнародну клініку відновного лікування у місті Трускавець. Та вартість одного курсу лікування може 20 тисяч гривень. А таких курсів має бути 4 на рік. Відтак наразі необхідно зібрати 80 тисяч гривень.

Мама хлопчика благає допомогти зібрати кошти на лікування її дитини.

Реквізити для допомоги:

ПриватБанк: 5168 7427 1693 9842.