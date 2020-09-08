Хворого на коронавірус голову Львівської облради госпіталізували

Сьогодні, 8 вересня, голову Львівської обласної ради Олександра Ганущина, який захворів на коронавірус, поклали на лікування в КЗ ЛОР «Львівський регіональний фтизіопульмонологічний центр». Про це повідомляє Leopolis.news з посиланням на власні джерела.

Донині Олександр Ганущин лікувався від коронавірусу вдома, після чого його стан погіршився.

Прессекретарка Львівської обласної ради Уляна Лаврик на прохання видання надати якусь додаткову інформацію щодо цієї ситуації відповіла, що на даний час не може прокоментувати цю новину.

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Нагадаємо, що 31 серпня Олександр Ганущин на своїй сторінці у Facebook повідомив про те, що отримав позитивний результат ПЛР-тесту на коронавірус.

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