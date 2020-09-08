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9 вересня частина Львова буде без води

Ольга Денисяка

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9 вересня в селі Рясне-Руське, Рясному-1, Рясному-2, а також у частині Залізничного та Шевченківського районах Львова не буде води. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Так, 9 вересня проводитимуть ремонт запірної арматури на магістральному водогоні «Карачинів – Львів».

Відтак з 10:00 до 17:00 год. буде тимчасово призупинено водопостачання в с. Рясне-Руське, в житлові масиви Рясне-1, Рясне-2, а також до кількох вулиць Залізничного та Шевченківського районів міста:

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Як інформує ЛМКП «Львівводоканал», після завершення ремонтних робіт буде проведена промивка вуличної водопровідної мережі.

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