9 вересня частина Львова буде без води

9 вересня в селі Рясне-Руське, Рясному-1, Рясному-2, а також у частині Залізничного та Шевченківського районах Львова не буде води. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.
Так, 9 вересня проводитимуть ремонт запірної арматури на магістральному водогоні «Карачинів – Львів».
Відтак з 10:00 до 17:00 год. буде тимчасово призупинено водопостачання в с. Рясне-Руське, в житлові масиви Рясне-1, Рясне-2, а також до кількох вулиць Залізничного та Шевченківського районів міста:
- Левандівська
- Повітряна
- Широка
- Доробок
- Ганкевича
- Папоротна
- Озерна
- Машиністів
- Олесницького
- Каганця
- Чижевського
- Пропелерна
- На Чвертях
- Кознярівка
- Алмазна
- Дучимінської
- Заболотівська
- Мацієвича
- Чечета
- Моторна
- Загородня
- Роксоляни
- Суботівська
- Повітряна
- Сірка
- Блажкевич
- Немирівська
- Я.Мудрого
- Городоцька, 50 — 110; 85 — 139
- Стародубська
- Чернівецька
- Коротка
- Залізнична
- Хотинська
- Бр.Міхновських
- Головацького
- Перова
- М.Вовчка
- Голубовича
- Одеська
- Кооперативна
- Морозенка
- Вернигори
- Декарта
- Шараневича
- Стороженка
- Щекавицька
- О.Степанівни
- пл.Святослава
- Гушалевича
- Магазинова
- Квітки-Основ’яненка
- Комарова
- Сорохтея
- Бортнянського
- Юнакієва
- Луцького
- Бандери
- Озаркевича
- Матейка
- Шевченка
- Татарбунарська
- Кирилівська
- Винниця
- Петрицького
- Купчинського
- Холмська
- Дивізійна
- Єрошенка
- Варшавська
- Плетенецького
- Гранична
- Горбкова
- Черемхова
- Масарика
- Сосюри
- Кошиця
- Петровського
- Окуневського
- Струмок
- Соснова
- Ручай
- Білоруська
- Алчевської
- Мови
- Вишнева
- Поштова
- Кедрова
- Молодіжна
- Ждахи
- Рільнича
- Малоголосківська
- Плужника
- На Нивах
- Коверка
- Возняка
- Теслярська
- Орна
- Буковинська
- Жнивна
- Щепова
- Під Голоском
- Ю.Липи
- Панча
- Чорновола
- Липинського, 1 — 5
- Золота
- Сосенка
- Гуні
- Яцкова
- Турянського
- Скляна
- Пстрака
Як інформує ЛМКП «Львівводоканал», після завершення ремонтних робіт буде проведена промивка вуличної водопровідної мережі.
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Ольга Денисяка