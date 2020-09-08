10 мільярдів з «ковідного фонду» хочуть передати на освіту

Депутати пропонують Кабінету міністрів провести перерозподіл видатків Фонду боротьби з COVID-19 для забезпечення безпечного навчального процесу та якісної освіти в умовах карантину. Відповідний проєкт постанови №4057 зареєстрований на сайті Верховної Ради повідомляє

Європейська правда.

Проєктом постанови рекомендується Кабінету міністрів при перерозподілі витрат Фонду боротьби з COVID-19 передбачити 1 млрд 90 млн грн для закупівлі сертифікованих засобів індивідуального захисту для працівників педагогічних і науково-педагогічних закладів освіти державної і комунальної форм власності до кінця 2020 року.

Реклама партнерів

Пропонується також передбачити додаткові доплати в розмірі 6 млрд 33 млн 560 тис. грн до заробітної плати педагогічним та науково-педагогічним установам освіти за додаткову навчальне навантаження в умовах дистанційного та змішаного навчання до кінця 2020 року.

Автори проекту постанови також пропонують передбачити для технічного забезпечення дистанційного навчання в умовах карантинних заходів 3 млрд 375 млн 390 тис. грн.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.