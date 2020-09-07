Померла 19-річна мешканка Львівщини, яка хворіла ботулізмом

У п’ятницю, 4 вересня, у Львові померла 19-річна Оля Лох з Кам’янка-Бузького району, яка у серпні хворіла на ботулізм. Про це повідомляє Zaxid.net.

Як відомо, 19 серпня до реанімації у Пустомитах госпіталізували дівчину з села Ременів, у якої діагностували ботулізм. Спершу у неї була сухість в роті та горлі, порушення зору. Згодом додалося порушення ковтання та дихання.

Виявилося, напередодні госпіталізації дівчина їла в’ялену рибу та кальмарів.

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«Оля мені казала, що їла в’ялену рибу і кальмари, які купила в місцевому магазині «Кег Пива», зараз той магазин закритий», – розповіла виданню подруга дівчини Роксолана Коваль.

Протиботулічну сироватку для дівчини везли зі Львова. У реанімації під крапельницями Оля була дев’ять днів. Тоді лікарі розцінювали її стан як стабільно важкий.

«Що мені казали купувати з ліків, я то все купувала. Потім всі лікарі в Пустомитах почали від неї відмовлятися, не хотіли вони в Пустомитах її лікувати. Якийсь лікар мене витягнув з реанімації в один день і сказав, що її ніхто не хоче лікувати. А на наступний день Олю виписали. Все. Сказали – все, що ми могли, ми вже зробили. І що я мала робити? Я забрала її додому», – розповіла мама дівчини Марія Кулина. Жінка переживає сильний стрес, тому їй важко говорити з журналістами.

Вже вдома Олі стало гірше, в неї то піднімалася, то падала температура. Тіло почало вкриватися синцями.

Мама Марія Кулина звернулася до їхнього сімейного лікаря, який написав дочці скерування до обласної лікарні у Львові.

«В дівчини з дитинства були проблеми зі здоров’ям, вона мала хворі нирки. І, по ідеї, Оля чи то в інфекційній лікарні, чи то в клінічній мала б продовжувати своє лікування. Але її виписали з Пустомит, я не знаю там тих тонкощів. Потім вони з мамою вже до мене звернулися. Дівчина мала таку зовнішню помірну блідність і я почав робити ті електронні скерування. Скерував я її 2 вересня в обласну лікарню на вулиці Чернігівській у Львові», – пояснив сімейний лікар з Ременова Богдан Мисак.

Зазначається, що сімейний лікар також розповів, що у дівчини через вроджений полікістоз нирок «не було прогнозів дожити до старості».

Мама дівчини розповіла, що справді її донька мала вроджений полікістоз нирок. «В експертизі зазначено, що вона померла від цирозу печінки. Перед смертю в неї відмовили нирки і вже вода в легенях була. Той ботулізм її просто добив і прискорив її смерть».

Як розповіла головна епідеміологиня області Наталія Тімко, дівчину виписали з лікарні у задовільному стані. «Суть лікування ботулізму полягає у введені сироватки в перший день після інфікування. Цій пацієнтці сироватку ввели вчасно. Коли її виписували з лікарні у неї вже щезли всі симптоми ботулізму», – додала Наталія Тімко.

У неділю, 6 вересня, 19-річну Олю Лох поховали. У її матері залишилося ще четверо дітей.

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